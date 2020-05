In Cortile degli Svizzeri il 74° anniversario della fondazione della Repubblica

Altri articoli in Cronaca

sabato, 30 maggio 2020, 09:30

Dalla prima volta, quando ci siamo conosciuti, all’ultima in cui ci siamo scambiati parole al telefono, sono trascorsi molti anni. Dopo quella prima sera lui è diventato il “medico di famiglia”, ma anche un amico...

sabato, 30 maggio 2020, 08:34

Il comitato NO DAD di Lucca e provincia si fa promotore della richiesta, alle amministrazioni comunali lucchesi e alle autorità scolastiche territoriali, di organizzare per gli ultimi giorni dell'anno scolastico in corso delle giornate di incontro per gli alunni della scuola dell'obbligo e per gli insegnanti che si sono prodigati...

venerdì, 29 maggio 2020, 17:41

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra martedì 26 e venerdì 29 maggio si sono registrati 8 nuovi casi positivi, così suddivisi per zona e per comune di residenza

venerdì, 29 maggio 2020, 15:46

In una settimana nove sanzioni, da 50 euro l’una, in centro storico per abbandono rifiuti. Sono state effettuate dagli agenti di polizia municipale di Lucca

venerdì, 29 maggio 2020, 12:38

L’emergenza Covid-19 ha costretto l’associazione Luccasenzabarriere a rinviare la terza edizione dell’iniziativa “Una Marcia in più”, la passeggiata in carrozzina per le vie del centro storico e su parte delle cinte murarie programmata originariamente per sabato 30 maggio

giovedì, 28 maggio 2020, 18:32

Si è svolto ieri un sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici Celestino Marchini sul fossato delle mura in corrispondenza del baluardo San Salvatore