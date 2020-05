Cronaca



In Piazza Napoleone il saluto all'agente Pasquale Apicella

venerdì, 8 maggio 2020, 11:10

di barbara ghiselli

Stamattina alle 11 si sono celebrati i funerali di Pasquale Apicella, l'agente scelto del commissariato di Secondigliano morto la notte del 27 aprile a Napoli durante un inseguimento.



A quell'ora, in tutta Italia, si è osservato un minuto di silenzio radio e gli equipaggi hanno tenuto i lampeggianti accesi. In Piazza Napoleone c'è stato un saluto da parte di un equipaggio per ogni forza di polizia in sobrietà.

