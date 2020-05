Cronaca



Incidente sulla via per Camaiore: 27enne grave in ospedale

venerdì, 22 maggio 2020, 23:59

di gabriele muratori

Un incidente stradale è avvenuto nella serata di oggi, verso le 19.30, sulla via per Camaiore, nei pressi del bivio per Arsina, dove una moto si è scontrata frontalmente con un'automobile. Il motociclista, un ragazzo di 27 anni, ha avuto la peggio, finendo rovinosamente a terra. Subito intervenuti i soccorsi, sono giunti i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Verde di Lucca, l'automedica del 118 del Campo di Marte e la polizia municipale. In un primo momento, i sanitari avevano allertato l'elicottero Pegaso della Regione Toscana, ma poi è stato fatto rientrare. Il ferito è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca, ma poi, visti i vari traumi, è stato poi trasferito all'ospedale di Cisanello, dove al momento è sotto osservazione, ma fortunatamente, non in pericolo di morte.