La Fondazione Giuseppe Pera ricorda Costanza Rossi Ichino

domenica, 10 maggio 2020, 19:36

In questa assurda messa in scena per un virus che sta scomparendo da solo e senza nemmeno chiedere il permesso, c'è qualcuno che, proprio laddove non ce n'era bisogno, ha costruito e sta costruendo la sua (ridicola) carriera politica, ma questa è anche l'Italia, please

domenica, 10 maggio 2020, 17:25

Una donazione importante, generosa e lungimirante, quella effettuata da F.I.D.A.P.A a favore del personale dell’ospedale S. Luca, che nei giorni scorsi ha consegnato, tramite la presidentessa l’archeologa Elisabetta Abela, duecento tute idonee all’utilizzo nelle sale chirurgiche e nelle terapie intensive

domenica, 10 maggio 2020, 16:00

Sono 9.774 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 29 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 7,5% e raggiungono quota 4.685 (il 47,9% dei casi totali)

sabato, 9 maggio 2020, 19:51

Sono 9.745 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 24 in più rispetto a ieri, il punto più basso dal 4 di marzo 2020. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 9 maggio 2020, 16:48

Tutti negativi i risultati dei test sierologici fatti agli operatori, ai dipendenti e agli ospiti delle strutture sociali e di emergenza del Foro Boario (spazio diurno e dormitorio straordinario), via Brunero Paoli (dormitorio, diurno per persone fragili e casa accoglienza) e Casa della Carità di via del Fosso (mensa sociale)

sabato, 9 maggio 2020, 15:12

Ecco la lettera dei vescovi delle chiese della Toscana alle loro comunità in occasione della ripresa delle celebrazioni con il popolo