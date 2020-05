Le autoscuole toscane protestano davanti alla Motorizzazione di Lucca

Altri articoli in Cronaca

domenica, 31 maggio 2020, 12:45

Scappato di casa nelle colline di Pieve Santo Stefano, di grossa stazza ma di carattere buono: avvisare subito se lo trovate

sabato, 30 maggio 2020, 23:46

Si è svolta, per il quinto sabato consecutivo, la manifestazione pacifica delle Mascherine Tricolore in piazza Napoleone alle 17:30 per protestare contro le politiche nazionali del governo

sabato, 30 maggio 2020, 17:03

Questa mattina sono stati consegnati all'ospedale San Luca di Lucca 2 mila 200 mascherine FFP2 e 150 litri di disinfettante dalla raccolta fondi di Michele Sarti Magi

sabato, 30 maggio 2020, 16:58

Riparte lunedì 1° giugno il servizio di spazzamento meccanizzato programmato nel comune di Lucca. Quasi 120 km di strade urbane e del centro storico che saranno pulite da un mezzo con autista, affiancato da un operatore a piedi che porterà al centro della strada i rifiuti presenti sui marciapiedi e...

sabato, 30 maggio 2020, 15:01

Dopo il successo del 25 aprile, torna anche per il 2 giugno la staffetta social per festeggiare la Repubblica italiana. Ad aprire l’iniziativa, la mattina del 2 giugno, sarà la cerimonia musicale effettuata sui social grazie alla Filarmonica “Puccini” di Nozzano

sabato, 30 maggio 2020, 11:49

“Lucca, come va?”: un questionario per raccogliere contributi, visioni e pareri sulla città, centro storico, quartieri periferici, frazioni e paesi, utili per disegnarne il futuro e per costruire il Piano operativo del comune di Lucca