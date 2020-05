Cronaca



Le Mascherine Tricolore scendono in piazza Vittorio Emanuele

sabato, 16 maggio 2020, 17:40

di chiara grassini

Si è svolta oggi pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele, davanti al Caffè delle Mura, una manifestazione pacifica per protestare contro l'attuale governo.



"Mascherine Tricolore" - così si chiama l' organizzazione comunitaria che ha visto intorno alle 15:30 oltre un centinaio di persone che hanno indossato mascherine con i colori della bandiera italiana. Nel totale rispetto della distanza di sicurezza hanno chiesto misure concrete a sostegno di lavoratori e imprese. "Dove sono i soldi della cassa integrazione?" "Perché moltissimi lavoratori autonomi non hanno ancora ricevuto i 600 euro?" sono alcune domande emerse nel corso della protesta pacifica e silenziosa senza scatenare il caos.



La manifestazione, formata da cittadini che non necessariamente si conoscono e che non condividono l' orientamento politico, chiedono semplicemente risposte chiare, dalla politica nazionale e non ritardi.



Il prossimo appuntamento é fissato per sabato prossimo.