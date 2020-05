L’ISS e l’Istat hanno scoperto il 4 maggio che ci sono state “Tre Italie” nell’epidemia Covid-19. Bravi!!

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 8 maggio 2020, 18:28

La Croce Verde P.A. Lucca è attiva anche nel campo della donazione di sangue e plasma, importante attività al servizio del sistema sanitario, che garantisce la possibilità di somministrazione di numerose terapie

venerdì, 8 maggio 2020, 18:26

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) oggi si sono registrati 7 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza

venerdì, 8 maggio 2020, 13:41

Ieri, nel primo pomeriggio, una pattuglia della Digos in borghese ha fermato un italiano di 22 anni che sfrecciava a velocità elevata nella circonvallazione delle mura

venerdì, 8 maggio 2020, 12:52

Un operaio di 34 anni, residente a Lucca, di origine albanese, è stato colpito da una scarica elettrica mentre lavorava alla manutenzione di una grondaia ed è caduto dal cestello della gru da un'altezza di oltre tre metri

venerdì, 8 maggio 2020, 12:40

Lunedì 11 maggio riaprono 56 Spazi Enel partner di Enel Energia distribuiti in regione. Dispositivi di sicurezza e protezioni in plexiglass a tutela dei clienti e degli operatori. A Lucca e provincia saranno al momento operativi quattro Spazi Enel

venerdì, 8 maggio 2020, 12:07

In questo tempo di polemiche, inchieste giudiziarie, contagi e decessi nelle Rsa, una notizia positiva arriva da Lucca. Alla Casa-Famiglia L'aquilone di San Leonardo in Treponzio, struttura residenziale per disabili attiva dal 1992 e gestita da Anffas Lucca, non c'è stato nessun contagiato