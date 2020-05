Coronavirus, dimenticati da dio? No, da Conte

Altri articoli in Cronaca

sabato, 16 maggio 2020, 21:02

E' successo oggi pomeriggio all'incrocio tra la via per S. Alessio e la via per C amaiore, subito dopo il ponte di Monta S. Quirico. La donna è stata ricoverata all'ospedale

sabato, 16 maggio 2020, 20:59

L'Italia prova a ripartire: lo farà da lunedì 18 maggio, come era ormai filtrato da giorni, lo farà mantenendo accortezze funzionali alla prevenzione per evitare che il CoVid-19 possa tornare a diffondersi, lo farà con le persone che potranno andare a trovare gli amici, fare un aperitivo, fare sport all'aperto

sabato, 16 maggio 2020, 20:18

Questo pomeriggio due ragazzini di 14 anni, il primo italiano e il secondo nato in Italia ma di origine marocchina, hanno rinvenuto in centro storico un portafoglio contenente, tra gli altri effetti personali, la somma di 350 euro

sabato, 16 maggio 2020, 17:40

Si è svolta oggi pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele, davanti al Caffè delle Mura, una manifestazione pacifica per protestare contro l'attuale governo

sabato, 16 maggio 2020, 17:33

Il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, fa una riflessione sul futuro del comune dopo l'emergenza sanitaria dettata dalla pandemia

sabato, 16 maggio 2020, 17:21

La conferenza zonale esprime preoccupazione e totale contrarietà per la riduzione dei posti in organico del personale docente e ATA