Altri articoli in Cronaca

lunedì, 1 giugno 2020, 08:51

I carabinieri, a conclusione di un’attività investigativa iniziata lo scorso mese di febbraio, stanno eseguendo delle ordinanze di custodia cautelare in carcere

domenica, 31 maggio 2020, 23:01

E' di ieri l'uscita dell'illustrissimo direttore dell'Istituto Superiore della Sanita, tal Silvio Brusaferro, il quale, per non perdere il palcoscenico e per non deludere i suoi padroni, si è sentito in dovere di farci sapere che dobbiamo aspettarci la seconda ondata di contagi

domenica, 31 maggio 2020, 12:45

Scappato di casa nelle colline di Pieve Santo Stefano, di grossa stazza ma di carattere buono: avvisare subito se lo trovate

domenica, 31 maggio 2020, 10:26

Nuovo sit-in di protesta delle autoscuole toscane iscritte alla Confarca previsto per domani, 1 giugno, alle ore 9.30, davanti agli uffici della Motorizzazione di Lucca, in via Luporini n° 1235

sabato, 30 maggio 2020, 23:46

Si è svolta, per il quinto sabato consecutivo, la manifestazione pacifica delle Mascherine Tricolore in piazza Napoleone alle 17:30 per protestare contro le politiche nazionali del governo

sabato, 30 maggio 2020, 17:03

Questa mattina sono stati consegnati all'ospedale San Luca di Lucca 2 mila 200 mascherine FFP2 e 150 litri di disinfettante dalla raccolta fondi di Michele Sarti Magi