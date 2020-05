Cronaca



Nuovo Sindacato Carabinieri, cordoglio per la morte di Giuseppe Palagi

sabato, 2 maggio 2020, 12:13

Il Nuovo Sindacato Carabinieri segreteria di Lucca si unisce al cordoglio per la triste notizia del decesso dell'Appuntato Giuseppe Palagi:

Appartanente al glorioso 1 Battaglione Carabinieri Paracadutisti Reali di cui era l'ultimo superstite, Palagi ha combatutto con onore durante il secondo conflitto mondiale. La storia c'insegna che Carabinieri come Palagi, sul fronte africano nel 1941, si opposero all'avanzata inglese con ogni mezzo combattendo senza mai arrendersi, molti morirono e molti vennero fatti prigionieri come lo stesso Palagi, il valore e il senso di appartenenza all'Arma venne riconosciuto anche dal nemico, terminata la guerra, Palagi continuò il suo servizio fino al congedo del 1968.Il valore di un eroe, un esempio istituzionale ha cessato il suo servizio, ti rendiano omaggio App. Palagi, riposa in pace, la tua storia ed il tuo esempio vivranno nelle generazioni future.