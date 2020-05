Cronaca



Oltre cento piccoli pazienti per il pronto soccorso chirurgico pediatrico del Baby Doctor

sabato, 2 maggio 2020, 12:26

Più di 100 bambini sono stati accolti, visitati e accuditi nel pronto soccorso pediatrico chirurgico attivato un mese fa dalla dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra, all'interno del poliambulatorio "Baby Doctor". La dottoressa, insieme alle infermiere Elisa Zigurella e Rossella Cardosi, ha anche risposto alle tante telefonate dei genitori che hanno preferito non rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale per non incorrere in potenziali contagi da coronavirus.

Nei 126 piccoli pazienti visitati anche durante i giorni festivi, come Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile, sono state riscontrate numerose patologie di pertinenza chirurgico-pediatrica, come ernia inguinale, traumi cervicali e agli arti, ferite lacero-contuse, morsi di animali e altre che hanno richiesto medicazioni generiche.

«Il mio ruolo, in questo periodo di emergenza per il Covid 19 – commenta la dottoressa Bertocchini – rappresenta solo un piccolo frammento nel complesso mosaico della sanità pubblica. Averlo svolto, anche limitatamente alla patologia chirurgica pediatrica, e cioè a ciò che ho studiato per tanti anni e che continuo a studiare quotidianamente, mi riempie di orgoglio. Così come sono orgogliosa della squadra di professionisti che con me ha contribuito a costruire la reputazione e la professionalità del poliambulatorio Baby Doctor che, tra pochi mesi, compirà 10 anni».

È possibile accedere al pronto soccorso chirurgico pediatrico durante gli orari di apertura del poliambulatorio. Per contattare la dottoressa e gli specialisti del Baby Doctor (via San Marco, 245), rivolgersi al numero 3388774330.