Passaggio di testimone tra Centro di aggregazione di Altopascio e Villaggio del Fanciullo

lunedì, 11 maggio 2020, 21:10

Non ho intenzione di sollevare polveroni come quelli che hanno ricoperto di terra e di fango la vicenda del rilascio di Silvia Romano. Vorrei solo illuminare un po' il vero tema, a mio avviso, focalizzando lo sguardo su questa vita che è stata violata, in ogni caso la si metta

lunedì, 11 maggio 2020, 18:34

Alcuni cittadini sono stati spaventati da un ragazzo nigeriano, di 25 anni, richiedente asilo che, scalzo e a dorso nudo, si scagliava contro le macchine che si fermavano all’incrocio tentando di aprire lo sportello

lunedì, 11 maggio 2020, 16:57

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 maggio si sono registrati 25 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza

lunedì, 11 maggio 2020, 15:19

Una donna di 45 anni è stata investita da un'automobile nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 13, sulla via per Camaiore, in località La Cappella, di fronte al bar Da Bao

lunedì, 11 maggio 2020, 11:49

Sono sempre Pietro Casali, presidente del A.S.D. Circolo Nuoto Lucca, società sportiva che gestisce due piscine a Lucca. Vi chiedo spazio perché in questi giorni mi sono posto una domanda. Ragionando dell'emergenza legata all'epidemia del covid-19, sono forse improvvisamente uscito di senno, o forse sono usciti di senno altri?

domenica, 10 maggio 2020, 19:36

In questa assurda messa in scena per un virus che sta scomparendo da solo e senza nemmeno chiedere il permesso, c'è qualcuno che, proprio laddove non ce n'era bisogno, ha costruito e sta costruendo la sua (ridicola) carriera politica, ma questa è anche l'Italia, please