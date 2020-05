Sarti Magi consegna dpi al San Luca

Altri articoli in Cronaca

sabato, 30 maggio 2020, 16:58

Riparte lunedì 1° giugno il servizio di spazzamento meccanizzato programmato nel comune di Lucca. Quasi 120 km di strade urbane e del centro storico che saranno pulite da un mezzo con autista, affiancato da un operatore a piedi che porterà al centro della strada i rifiuti presenti sui marciapiedi e...

sabato, 30 maggio 2020, 15:01

Dopo il successo del 25 aprile, torna anche per il 2 giugno la staffetta social per festeggiare la Repubblica italiana. Ad aprire l’iniziativa, la mattina del 2 giugno, sarà la cerimonia musicale effettuata sui social grazie alla Filarmonica “Puccini” di Nozzano

sabato, 30 maggio 2020, 11:49

“Lucca, come va?”: un questionario per raccogliere contributi, visioni e pareri sulla città, centro storico, quartieri periferici, frazioni e paesi, utili per disegnarne il futuro e per costruire il Piano operativo del comune di Lucca

sabato, 30 maggio 2020, 11:05

Ci risiamo. Senza alcuna prova certa, senza alcuna evidenza scientifica, i burocrati dell'istituto Superiore di Sanità, i famigerati oracoli del rischio zero, continuano ad imporre gravose e talvolta impossibili condizioni agli imprenditori ed allo sport

sabato, 30 maggio 2020, 09:30

Dalla prima volta, quando ci siamo conosciuti, all’ultima in cui ci siamo scambiati parole al telefono, sono trascorsi molti anni. Dopo quella prima sera lui è diventato il “medico di famiglia”, ma anche un amico...

sabato, 30 maggio 2020, 08:44

Il 2 giugno, in occasione del 74° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, avrà luogo in Cortile degli Svizzeri la consueta manifestazione celebrativa, quest’anno improntata alla massima sobrietà, a causa dell’emergenza sanitaria dell’epidemia da covid-19