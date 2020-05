Cronaca



Scomparsa di Ezio Bosso: il ricordo commosso del presidente FCRL Bertocchini

venerdì, 15 maggio 2020, 15:58

È sinceramente commosso il pensiero che Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha rivolto alla figura di Ezio Bosso.

“È ancora vivo nelle nostre menti - ha dichiarato Bertocchini -il ricordo di quella meravigliosa serata in San Francesco, in cui Ezio Bosso fu capace di emozionarci con la musica e con tante, splendide, parole. La sua arte era, è e resterà per sempre, un inno alla vita.

In una fase delle nostre esistenze in cui si parla tanto di rinunce e di sacrifici, l’esempio di questo grande artista, ma soprattutto di un uomo indomabile, dovrebbe essere di ispirazione per tutti.”

Bosso fu infatti il protagonista, il 30 giugno del 2018, di un’eccezionale serata che la Fondazione CRL aveva organizzato per festeggiare il quinto anniversario della riapertura del Complesso di San Francesco. Una grande performance di musica, ma anche un’immensa lezione di umanità.

“Se ne è andato un ‘testimone’ - ha proseguito Bertocchini - una persona che aveva qualcosa da dire, da condividere, e che lo ha fatto regalando se stesso all’arte e al mondo”.