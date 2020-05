Cronaca



Scuola Infanzia Leone XII, finalmente una sede definitiva

venerdì, 22 maggio 2020, 12:33

Con il settembre 2020 la Scuola Materna Leone XII troverà collocazione negli spazi contigui al nido “Il Seme” in via Matteotti nel quartiere S. Anna. Nel modernissimo edificio saranno approntati spazi pensati e curati appositamente per l’attività educativa rivolta ai bambini ed alle bambine da 3 a 6 anni. Il tutto in un processo di rinnovamento che si basa sul gruppo educativo della Leone XII.

"In più - si legge nella nota - stiamo avviando contatti con il Coordinamento Nazionale delle scuole “Senza Zaino” per progettare insieme un percorso educativo innovativo e di qualità. Da settembre poi, sarà implementato un progetto sicurezza che prevede uso di spazi, dispositivi e sanificazione ambientale capaci di offrire un ambiente educativo sicuro per tutti e tutte".