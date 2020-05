Cronaca



Sistema Ambiente ai cittadini: "Buonsenso e responsabilità per l'accesso alle stazioni ecologiche"

martedì, 12 maggio 2020, 17:22

Sistema Ambiente si rivolge a cittadini lucchesi che si stanno recando ai Centri di raccolta, riaperti ieri, lunedì 11 maggio, dopo circa due mesi di stop a causa dell'emergenza Covid-19.

«Per poter garantire la sicurezza di tutti, operatori e utenti – spiega la dirigente tecnica, Caterina Susini – è indispensabile accedere alle stazioni ecologiche una persona alla volta. Inevitabilmente le operazioni subiscono dei rallentamenti, visto che non è possibile accogliere più persone in contemporanea. Tutto questo è necessario per far sì che chiunque acceda alle strutture possa farlo certo di entrare in un luogo sicuro».

«Per questo – prosegue – chiediamo la collaborazione dei cittadini e li invitiamo ad aspettare qualche giorno prima di recarsi ai Centri di raccolta, proprio per evitare lunghe attese e code. Sappiamo che durante queste settimane si sono accumulati molti rifiuti ingombranti da smaltire, ma preghiamo tutti di non accalcarsi nei primi giorni di apertura, a meno che non sia proprio strettamente necessario. Ad esempio, se c'è bisogno di smaltire molto cartone, olio esausto o qualche barattolo di vernice, ma c'è la possibilità di stoccarlo in una cantina o in un garage, chiediamo di aspettare ancora una settimana prima di portarlo alla stazione ecologica».

Invece, nel caso di elettrodomestici o rifiuti particolarmente ingombranti la necessità è più impellente ed è quindi indispensabile recarsi al Centro.

«In ogni caso – conclude Susini –, l'operatore riesce a far scaricare e a servire un utente ogni 10-15 minuti, compresa l'assegnazione degli eco-punti. È importante avere pazienza e buonsenso ed essere responsabili e, se non per motivi strettamente necessari e di assoluta urgenza, aspettare qualche giorno prima di recarsi al Centro di raccolta».

GLI ORARI. L'isola di S. Angelo in Campo è aperta dalle 8 alle 18, quelle di Monte San Quirico e di Mugnano dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre quella di Pontetetto è aperta dalle 8 alle 13. Gli orari sono validi per tutte le stazioni dal lunedì al sabato. Le vernici (max 3 barattoli) si possono portare solo a Mugnano; gli olii esausti vengono ritirati in tutti i centri di raccolta, mentre il verde è possibile conferirlo a Nave, Mugnano e Monte San Quirico.

A Diecimo il centro di raccolta in via Lodovica resta aperto il martedì e il sabato, dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il centro di raccolta di Pian di Coreglia, in via di Ghivizzano, sarà accessibile il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 18 e il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per eventuali ulteriori informazioni: https://www.sistemaambientelucca.it; 0583.343645; oppure pagina Facebook o profilo Instagram di Sistema Ambiente Lucca.