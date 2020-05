Cronaca



Spazzamento meccanizzato programmato: il servizio riparte il 1° giugno

sabato, 30 maggio 2020, 16:58

Riparte lunedì 1° giugno il servizio di spazzamento meccanizzato programmato nel comune di Lucca. Quasi 120 km di strade urbane e del centro storico che saranno pulite da un mezzo con autista, affiancato da un operatore a piedi che porterà al centro della strada i rifiuti presenti sui marciapiedi e ai lati della carreggiata.

Lunedì il giro partirà nei quartieri esterni alle Mura: dalle 6.30 alle 9 sono interessate le seguenti zone e viabilità: Sant'Anna – piazzale Italia, via Catalani solo lato numeri civici pari, via Carignani, via delle Rose, via Don Minzoni, via Luporini solo lato numeri civici pari da piazzale Boccherini a piazzale Italia, via Sant'Anna, viale Puccini solo lato numeri civici pari da via S.Anna a via Einaudi. Dalle 9.30 alle 12 il giro prosegue a Sant'Anna, San Donato e San Concordio: così in via Geminiani, via Luporini (da piazzale Italia a via di San Donato), via Paganini, via Nieri e via Sercambi. A San Marco in via Gianni, via Trenta, via Barbantini (da via dello Stadio alla rotonda dello Stadio).

Lo spazzamento viene effettuato in maniera cadenzata – in particolare ogni 15 giorni – nei quartieri esterni alle Mura secondo due turni: il primo dalle ore 6.30 alle ore 9, il secondo dalle 9.30 alle 12. Nel centro storico, invece, lo spazzamento avverrà nella seconda settimana di ogni mese, tra la prima e la seconda domenica, durante le prime ore della mattina.

Per non intralciare la pulizia e rendere il servizio efficace, i cittadini devono ricordarsi di spostare le auto, nei giorni indicati dalle paline presenti lungo la strada. Per le prime due settimane, comunque, cioè fino al 15 giugno, non saranno previste sanzioni così da permettere a tutti di riprendere confidenza con il calendario dello spazzamento.

Tutte le informazioni, compreso il calendario, sono consultabili su www.sistemaambientelucca.it e sulla pagina Facebook di Sistema Ambiente, a questo link: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.141293977362472&type=3