Cronaca



Trovano un portafoglio e lo consegnano ai carabinieri: il bel gesto di due ragazzi

sabato, 16 maggio 2020, 20:18

Questo pomeriggio due ragazzini di 14 anni, il primo italiano e il secondo nato in Italia ma di origine marocchina, hanno rinvenuto in centro storico un portafoglio contenente, tra gli altri effetti personali, la somma di 350 euro. I due giovanissimi, dimostrando un elevato senso civico, hanno consegnato il portafoglio ai carabinieri, in Cortile degli Svizzeri, dove, grazie ai documenti contenuti all’interno, è stato possibile risalire al suo proprietario, un 51enne del luogo. Quest’ultimo contattato e giunto in caserma, molto contento ma anche un po’ incredulo, ha riferito di averlo smarrito nel pomeriggio e ha voluto conoscere personalmente i genitori dei due ragazzi per testimoniare anche a loro la sua gratitudine.