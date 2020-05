Cronaca



Una raccolta fondi su “GofundMe” per sostenere la Comunità di Sant’Egidio di Lucca

venerdì, 1 maggio 2020, 15:05

In queste settimane sta emergendo una delle conseguenze drammatiche della pandemia: l'aumento della povertà. Si tratta di un fenomeno vasto, che anche a Lucca si sta toccando con mano, ogni giorno un po' di più. Si sono moltiplicate, infatti, le domande di aiuto, che sono, sempre più spesso, domande di cibo. Così il lavoro e l’impegno della Comunità di Sant’Egidio di Lucca, da sempre operante sul territorio per i più deboli, si è addirittura moltiplicato in questa fase emergenziale.

“Nell'ultima settimana con la mensa e la distribuzione delle spese agli anziani ed alle tante famiglie che si sono trovate improvvisamente senza la possibilità di provvedere al necessario, abbiamo raggiunto più di 350 persone” affermano i responsabili.

“Un grande lavoro, possibile solo grazie alla solidarietà di tanti, che contribuiscono principalmente con le donazioni, che mostrano una generosità diffusa e la consapevolezza che, come ci ha ricordato papa Francesco "siamo tutti sulla stessa barca". Per rispondere a questa crisi, infatti, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Per questo abbiamo aperto una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GofundMe, con l'intento di raggiungere più persone possibile. Per aiutarci a fare questo, vi chiediamo di condividere su tutte le vostre piattaforme social ed i vostri contatti, il link della campagna.

Questo il link: http://gf.me/u/xymw4k