Cronaca



Viping: da 39 anni a fianco delle aziende con servizi di pulizia e sanificazione

sabato, 9 maggio 2020, 09:36

di giulia del chiaro

Dedizione, impegno e puntualità. Sono questi i valori su cui da 39 anni si fonda la filosofia di Viping, l’azienda lucchese, con sede a San Filippo (via di Tiglio 1697, 55100), che dal 1981 offre servizi di pulizia, traslochi e manutenzione del verde per aziende, enti pubblici e privati. Qualità, queste, che sono ancora più importanti oggi, in un momento in cui le procedure di sanificazione e disinfezione ambientale diventano fondamentali nella lotta contro il Covid-19.

L’azienda, che da sempre si è occupata della sanificazione, oggi si trova ad adeguare le proprie attività in risposta all’emergenza: “il mondo della sanificazione – spiega il direttore tecnico di Viping, Antonio Paolini – è sempre stato parte integrante del nostro lavoro che comprendeva, però, anche altre aree di competenza come i traslochi e i servizi di manutenzione. Da un lato, l’attuale emergenza sanitaria ha rallentato gli altri servizi offerti dalla nostra impresa e, dall’altro, ha incrementato la necessità di quelli legati alla pulizia e alla sanificazione”. Il lavoro, quindi, si sta concentrando su questo tipo di prestazioni estendendosi anche a settori che prima non vi facevano ricorso. Infatti, se prima dell’emergenza le opere di sanificazione erano la norma per settori come quello farmaceutico, sanitario e alimentare, ora sono diventate una necessità per tutti i settori dal metalmeccanico, al cartario fino ad ogni tipo di ufficio. “Purtroppo – prosegue Paolini – le imprese necessitano sempre di più di queste prestazioni per garantire degli ambienti di lavoro sicuri”.

L’impresa, quindi, attraverso una lunga esperienza professionale nel campo e personale qualificato, è in grado di garantire servizi di sanificazione e disinfezione ambientale di aree produttive, uffici, veicoli pubblici e privati, zone comuni di ambienti industriali e di altre aziende.

Ma cosa è cambiato rispetto a prima del Coronavirus? “In ambienti civili ed industriali – spiega – prima si praticava prettamente un’operazione di detersione, mentre la sanificazione veniva realizzata prevalentemte per settori come il sanitario e l’alimentare”.

Ma che differenza c’è tra detersione, disinfezione e sanificazione? Il direttore tecnico ce lo ha spiegato nel dettaglio. La detersione e la disinfezione sono i due passaggi da compiere per realizzare un intervento di sanificazione: il primo passaggio è la detersione con la quale si va a rimuovere lo sporco mediante l’utilizzo di un detergente e compiendo una prima aggressione nei confronti del virus che, anche se non è sufficiente per eliminarlo, lo indebolisce. Il secondo passaggio, poi, è la disinfezione con prodotti i cui principi attivi sono il cloro, l’alcol e il perossido di idrogeno.

Viping, inoltre, ricorre anche ad un’altra tecnica di sanificazione che prevede una disinfezione basata sull’uso dell’ozono, indicata soprattutto per gli uffici: l’operatore utilizza delle macchine, chiamate generatori di ozono, in grado di trasformare atomi di ossigeno in atomi di ozono. Quest’ultimo è un potente virucida, capace di distruggere la membrana del virus uccidendolo: l’area saturata di ozono, per contatto va a disinfettare tutto quello che trova nelle vicinanze. Si tratta di una modalità utile soprattutto per gli uffici poiché permette di intervenire in aree in cui è più difficile nebulizzare.

“A fine intervento – prosegue – l’azienda attesta l’avvenuta operazione di sanificazione con un apposito documento. Queste operazioni sono fondamentali in un momento come questo. Lo stesso articolo 64 del decreto Cura Italia – conclude – ha disposto, per tutto il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito di imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, come misura di contenimento del contagio dal virus”.

Per maggiori informazioni, fissare un sopralluogo gratuito o richiedere un preventivo è possibile chiamare il numero 0583.48081 o scrivere all’indirizzo email info@viping.com. Maggiori dettagli sul sito http://www.viping.com/.