"Abitare secondo te”: le istituzioni chiamano i giovani a progettare il futuro dei quartieri

martedì, 30 giugno 2020, 15:47

Questo l’aggiornamento settimanale - da lunedì 22 a lunedì 29 giugno 2020 - sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

martedì, 30 giugno 2020, 14:43

Anche le utenze non domestiche saranno interessate dalla nuova raccolta differenziata che, dal 6 luglio, interesserà tutto il territorio comunale, escluso il centro storico

martedì, 30 giugno 2020, 12:11

E' accaduto ieri mattina in un parcheggio a Sant'Alessio: vittima Massimo Vannucci che al polso aveva un Submariner acciaio di quarant'anni fa

lunedì, 29 giugno 2020, 12:28

Venerdì pomeriggio la Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino italiano, un insospettabile, Rossano Casali, 46 anni, per detenzione ai fini di spaccio

lunedì, 29 giugno 2020, 12:15

E' partita questa mattina la protesta, civile e pacifica, per i lavori che sono iniziati alla Montagnola a San Concordio. I comitati sono in agitazione, ma le persone come mai non sono scese in piazza?

domenica, 28 giugno 2020, 14:40

Notte movimentata per gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Massa, che hanno faticato non poco per dividere due gruppi, tutti giovani, con un’età compresa tra 17 e 21 anni: da una parte cinque ragazze e tre ragazzi tutti residenti in provincia di Lucca, dall’altra, quattro ragazzi dell’hinterland milanese,...