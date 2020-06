Al via i lavori di restauro per la fontana del Nottolini di piazza San Salvatore

Altri articoli in Cronaca

sabato, 6 giugno 2020, 17:18

Questa mattina, nella Basilica di San Paolino, si è svolta in maniera molto sobria la cerimonia per il 169esimo anniversario dalla fondazione del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Lucca. Erano presenti il sindaco Alessandro Tambellini, l’assessore alla sicurezza Francesco Raspini e il comandante Maurizio Prina

sabato, 6 giugno 2020, 15:37

La Cisl scende in campo insieme alle altre sigle sindacali Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams, per protestare contro l'inconsistenza dell'azione di Governo sulla scuola

sabato, 6 giugno 2020, 15:33

Centri estivi di Lucca 2020: online, sul sito del Comune, il bando, rivolto alle famiglie, per richiedere l'iscrizione gratuita per due settimane. Scade il prossimo sabato (13 giugno) l’avviso pubblico rivolto alle famiglie del territorio per iscrivere gratuitamente per due settimane i propri figli ai Centri estivi 2020

sabato, 6 giugno 2020, 15:27

Per tutta la popolazione over 65 è il momento di ricominciare a camminare in sicurezza. Grazie al progetto “Argento vivo” ed alle nuove tecnologie, anche nel periodo del lockdown molti anziani ha potuto tenersi in movimento al proprio domicilio ma finalmente adesso è possibile alternare gli esercizi dei video prodotti...

sabato, 6 giugno 2020, 14:58

Riprende il percorso partecipativo per il Piano Operativo avviato dal comune di Lucca. Dopo l’inevitabile stop determinato dall’emergenza coronavirus, l’amministrazione ha riprogrammato i tre laboratori tematici di partecipazione, previsti nei mesi di marzo, aprile e maggio

venerdì, 5 giugno 2020, 16:12

È stata una cerimonia breve, ma al tempo stesso dal forte e profondo significato. Un doveroso momento di raccoglimento per onorare i tanti caduti dell’Arma tra i quali non può non essere ricordato il lucchese Giuseppe Palagi, ultimo superstite della battaglia di Eluet El Asel del 1941, deceduto a Segromigno...