Allerta meteo arancione dalla mezzanotte alle ore 13 di domani giovedì 11 giugno

mercoledì, 10 giugno 2020, 20:02

Dire che siamo alla follia pura è essere particolarmente educati.... Tutte queste amenità fanno parte di una nostra impressione che si voglia “istituzionalizzare” il Coronavirus, nel senso di rendere praticamente permanente la sua presenza

mercoledì, 10 giugno 2020, 17:15

Gli ex gestori della cioccolateria Ristori pronti a ripristinare i mobili presso il fondo di via Fillungo e a incontrare la soprintendente Angela Acordon

mercoledì, 10 giugno 2020, 17:13

Sono iniziati, e dureranno circa 60 giorni, i lavori di restauro conservativo e pulizia della fontana di Lorenzo Nottolini in piazza San Salvatore, meglio nota come fontana della Pupporona

mercoledì, 10 giugno 2020, 10:32

Domenico Manzione, per anni sostituto procuratore a Lucca, ex procuratore capo della Repubblica ad Alba, ex sottosegretario con delega all'immigrazione nel Governo Renzi, potrebbe essere il nuovo procuratore capo della Repubblica all'ex Galli Tassi

martedì, 9 giugno 2020, 18:56

Pronta la lettera per la proprietà e gli affittuari del fondo ex Ristori di via Fillungo 83. Dal 2012 la soprintendenza aveva già il fascicolo con tutte le misurazioni necessarie

martedì, 9 giugno 2020, 16:44

Stamani una delegazione della Round Table 51 Lucca, composta dal presidente Andrea Cappelli e dai soci Lorenzo Natali, Simone Amato, Eduard Ramacciotti, Nicola Bortolotti, si è recata presso la sede della Misericordia di Lucca