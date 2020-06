Cronaca



Anpana-Sigma: un successo la raccolta di cibo per animali di famiglie in difficoltà economiche

domenica, 21 giugno 2020, 11:09

Si è svolta ieri, presso il Supermercato Sigma di Segromigno in Monte, l'iniziativa "Pet Food Assistance" che, Anpana Lucca in collaborazione con Sigma, manda avanti da qualche anno per aiutare gli animali delle famiglie che, un po' per la crisi, un po' per il Covid-19, si trovano in situazioni di difficoltà economiche.

In questi casi, donando cibo per i loro animali, si fornisce sicuramente un aiuto per arrivare "a fine mese". La raccolta, iniziata alle 9.00 della mattina, si è conclusa alle 19.00 e, grazie al buon cuore dei clienti del Supermercato Sigma di Segromigno in Monte, ha permesso di raccogliere un inaspettato quantitativo di umido e secco per cani e gatti.

Presenti alla raccolta i volontari di Anpana Lucca Mirella, Pedra, Nicola, Sabrina e Angelo che hanno spiegato il fine dell'iniziativa a tutti coloro che sono entrati per fare la spesa. Il cibo raccolto, a partire dal primo sabato di luglio, sarà distribuito, fino a termine scorte, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l'UDA (Ufficio Diritti Animali) di Anpana Lucca in Via per S.Alessio n. 2145 (locali vecchia Scuola Elementare) previa telefonata al 366/2780347.

Nei prossimi mesi, come già svolta negli anni passati, Anpana Lucca organizzerà un'ulteriore raccolta di cibo per animali, in luogo da definire, mirata ad aiutare i Rifugi e le Associazioni di Volontariato locali che gestiscono colonie feline e/o accudiscono cani randagi in attesa di una famiglia.