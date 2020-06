Cronaca



Un lucchese e un marocchino arrestati per spaccio di cocaina

lunedì, 8 giugno 2020, 11:29

Due cittadini, un italiano e un marocchino, entrambi residenti a Lucca, sono stati tratti in arresto, nel capoluogo, nel corso del fine settimana, nel contesto di due distinte operazioni contro il fenomeno dello spaccio di stupefacenti condotte dai carabinieri della sezione radiomobile.

Il primo, marocchino di anni 28, è stato sorpreso in località Fagnano, mentre cedeva 5 grammi di cocaina per un corrispettivo di 400 euro ad un italiano 56enne de luogo. Arrestato con l’accusa di spaccio, è stato poi rimesso in libertà il giorno successivo.

Il secondo, italiano di anni 51, è stato controllato in via del Brennero a bordo della sua autovettura, nella quale occultava grammi 15 di cocaina. La perquisizione della sua abitazione consentiva poi di recuperare ulteriori grammi 11 di analoga sostanza oltre a materiale atto al confezionamento e allo spaccio.

Ammesso al regime degli arresti domiciliari a seguito dell’arresto, si trova al momento detenuto presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.