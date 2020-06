Assemblea dei soci AML per l'elezione del nuovo consiglio

Altri articoli in Cronaca

sabato, 27 giugno 2020, 13:24

Stamattina l’ufficio immigrazione della questura ha arrestato un cittadino marocchino, Jarmouni Said di 32 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione disposto dal GIP di Lucca dr.ssa Aracri per il reato di spaccio di sostanze stupefacente

sabato, 27 giugno 2020, 11:11

Si è svolto ieri sera un nuovo servizio interforze al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado e di consumo di sostanze stupefacenti in centro storico nel fine settimana e evitare assembramenti, nelle zone che gravitano intorno alla movida lucchese

sabato, 27 giugno 2020, 11:09

Paura, tristezza, noia, ansia e dolore. Ma anche tanta speranza per un futuro migliore, per un’umanità più consapevole. Sono queste le emozioni provate dagli adolescenti durante il lockdown

sabato, 27 giugno 2020, 09:27

Momenti di tensione questa mattina sulla via per Sant'Alessio per un'auto che, a velocità sostenuta, ha abbattuto il muro di cinta delle ex scuole finendo, poi, in un fosso

venerdì, 26 giugno 2020, 20:03

Sarà il 14 settembre il giorno in cui le studentesse e gli studenti italiani proveranno a tornare alla normalità, lentamente e nel rispetto delle norme pr prevenire la diffusione del CoVid-19. Ad annunciarlo in una conferenza stampa sono stati, nel pomeriggio odierno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la...

venerdì, 26 giugno 2020, 16:52

Il Rotary Club di Lucca, nonostante il periodo di regime Covid 19, ha continuato a tenere le proprie riunioni attraverso la piattaforma on line Zoom, dando così la possibilità ai propri soci di mantenersi collegati