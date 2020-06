Cronaca



Auto si ribalta sulla circonvallazione: un ferito e strada bloccata

sabato, 13 giugno 2020, 14:57

di gabriele muratori

Un'automobile guidata da una donna, che procedeva in direzione porta San Pietro e proveniente da Porta Elisa, sì è ribaltata questa mattina verso le 9.00 dopo aver urtato le ringhiere a bordo strada, nei pressi dello spartitraffico di fronte a Piazzale Ricasoli, zona stazione ferroviaria.



Secondo quanto ricostruito, un giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali spingendo la propria bicicletta. La donna, pare, avrebbe visto solo all'ultimo il pedone, e di istinto avrebbe quindi sterzato bruscamente a destra per evitarlo, sbattendo contro le ringhiere e facendo quindi fare un testacoda all'auto che poi si è ribaltata finendo sul suo fianco sinistro e restando di traverso alla corsia di marcia, bloccandola completamente. Il ragazzo, sarebbe quindi stato sbalzato sullo spartitraffico finendo a terra riportando miracolosamente lievi ferite.



Intervenute due ambulanze, delle quali una ha trasportato il pedone all'ospedale San Luca di Lucca e l'altra per prestare soccorso alla conducente dell'auto visibilmente spaventata e sotto shock. Accorse subito anche due pattuglie delle polizia municipale di Lucca, per effettuare i rilievi e per deviare il traffico. Le auto provenienti da Porta Elisa, hanno dovuto quindi fare dietro front, in quanto la strada è rimasta bloccata per diverso tempo, e allungare il giro, percorrendo la parte opposta della circonvallazione per andare in direzione Sant'Anna.