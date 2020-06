Camion si ribalta all'uscita di Lucca-Est

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 19 giugno 2020, 18:26

Oggi alcuni lavoratori e disoccupati di Lucca e provincia hanno deciso di protestare sotto la sede dell'Inps per chiedere dove sono gli aiuti economici promessi dal governo

venerdì, 19 giugno 2020, 18:09

Un singolare incidente ha visto coinvolto, nel pomeriggio di oggi verso le 17, un giovane ragazzo che pare stesse facendo il bagno nel fiume Serchio, nelle acque antistanti la terrazza Petroni. Video

venerdì, 19 giugno 2020, 15:06

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3392 del 17 giugno 2020 ha deciso in merito alla causa tra la Fondazione Giacomo Puccini e Casa Ricordi SRL

venerdì, 19 giugno 2020, 14:59

Ennesimo atto di vandalismo quello avvenuto la scorsa notte in via San Paolino. Ignoti hanno preso i fiori dai vasi accanto ai negozi della via, usati come ornamento, e li hanno gettati per terra. Hanno poi sradicato un olivo da un vaso e messo sopra un'altra pianta

venerdì, 19 giugno 2020, 13:04

Saranno messi a disposizione circa 25 stalli blu a servizio degli esercenti della zona, come stabilito dalla giunta con delibera del 3 marzo scorso

giovedì, 18 giugno 2020, 17:13

Ogni anno, per ricordare l'incidente ferroviario del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone, l'associazione dei familiari delle vittime, "Il mondo che vorrei", organizza iniziative istituzionali con cortei e cerimonie partecipate da numerosi cittadini e autorità