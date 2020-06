Cronaca



Campo di Marte: da domani accesso con automezzi solo per "rilevata necessità"

lunedì, 15 giugno 2020, 16:24

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda ancora che a partire da martedì 16 giugno 2020 avranno inizio alcuni necessari lavori di ristrutturazione della centrale termica della Cittadella della Salute “Campo di Marte”.

La viabilità all’interno dell’area subirà quindi una modifica dei percorsi pedonali e veicolari, al fine di garantire la sicurezza delle persone.

L’ingresso rimarrà quello attuale, dalla portineria, sia per i pedoni che per gli automezzi, compresi quelli di trasporto leggero (ad esempio i furgoni), per accedere ai servizi sanitari, socio-sanitari, sociali ed amministrativi.

Si ridurranno però i posti utili per il parcheggio all’interno della Cittadella della Salute. Per questo motivo l’accesso con i mezzi sarà consentito solo in caso di rilevata necessità, così da evitare ogni inutile rischio agli utenti.

I mezzi pesanti, compresi quelli per la raccolta dei rifiuti, avranno accesso dal passo carraio di Via Barbantini, lato Caserma dei Vigili del Fuoco. Questo varco verrà aperto esclusivamente per il transito ed immediatamente richiuso, per evitare il passaggio di altri mezzi e pedoni. Tale operazione sarà garantita dal personale tecnico reperibile, che sarà attivato su specifica richiesta del corriere o trasportatore. L'uscita di tutti i veicoli avverrà invece attraverso la viabilità lato mensa, dove verrà riattivata la sbarra automatica.

L'Azienda si scusa sin da ora per eventuali disagi arrecati ma fa presente che si tratta di lavori di grande rilevanza, che permetteranno un ulteriore miglioramento impiantistico al "Campo di Marte".