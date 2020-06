Cronaca



Contributi alle associazioni che si occupano della manutenzione dei cimiteri

giovedì, 25 giugno 2020, 14:54

Si è svolta questa mattina nel giardino di Villa Bottini la cerimonia di consegna dei contributi alle associazioni che si occupano della manutenzione dei 72 camposanti sparsi su tutto il territorio del Comune di Lucca. Il sindaco Alessandro Tambellini, l’amministratore unico di Lucca Riscossioni e Servizi srl Luca Bilancioni e il dirigente del settore Massimo Saponaro hanno consegnato ai rappresentanti delle associazioni l’assegno che contribuisce in parte alle spese per l’attività svolta nella cura e sorveglianza di questi luoghi.

Complessivamente il contributo erogato per l’anno 2019 è di 48.565 euro, ripartito tra 42 associazioni locali di volontariato che di anno in anno, nell’ambito di una specifica convenzione, mantengono ordinati i vialetti, le aree verdi interne ed esterne, i locali di servizio e le cappelline dei cimiteri lucchesi. L’assegno contribuisce in parte alle spese per queste attività che garantiscono la pulizia e il decoro.