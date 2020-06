Cronaca



Controlli notturni sulla movida, multato market che ha venduto alcol dopo le 21

domenica, 28 giugno 2020, 12:09

Anche sabato sera, sia a Lucca che in tutta la Versilia, da Viareggio a Forte dei Marmi, su ordinanza del questore di Lucca, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto in prefettura, anche in considerazione dello stato attuale dell’emergenza epidemiologica, si è svolto un nuovo servizio interforze al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado e di consumo di sostanze stupefacenti nelle zone che gravitano intorno alla movida.

Al servizio hanno partecipato congiuntamente la polizia, i carabinieri, la Guardia di Finanza e le polizie municipali di Lucca, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi, supportati da un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

A Lucca è stata elevata una sanzione amministrative per violazioni del regolamento urbano, che proibisce di andare in giro portando bottiglie di alcool dopo le 22, e una sanzione sarà elevata ad un noto market cittadino che ha venduto alcool da asporto dopo le 21, in violazione dell'ordinanza del sindaco. In vicolo della Cervia, vicino ad un gruppo di ragazzi, è stato rinvenuto dell'hashish, ma le perquisizioni effettuate sui giovani hanno dato esito negativo.

Anche ieri sera è stata registrata maggiore attenzione da parte dei più giovani. Nessun minorenne si è trovato nei guai.

In Versilia, dove hanno partecipato al servizio anche la polizia stradale e la capitaneria di porto, sono state controllate oltre 200 persone, 28 esercizi commerciali e 133 autoveicoli. Sono state elevate 5 contravvenzioni al C.d.S.. un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato a Viareggio in possesso di stupefacenti e quindi verrà segnalato al Prefetto.

Durante il servizio, tra l'altro, è stata posta particolare attenzione al contrasto dello spaccio nella pineta di ponente di Viareggio, dove unitamente all’unità cinofila, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 38 grammi di hashish.

Durante i controlli in pineta, inoltre, un nordafricano ha avvicinato 2 operatori in borghese offrendo loro cocaina. Appena i due operatori si sono qualificati l'uomo si è divincolato con forza dalla presa ed è fuggito nella boscaglia, gettando a terra 21 involucri termosaldati contenenti in totale 14 grammi di cocaina.

Proseguiranno anche la prossima settimana operazioni ad “alto impatto” su tutto il territorio.