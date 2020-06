Cronaca



Da Giorgio e Michele Serafini una Toyota Yaris ibrida per la Croce Rossa di Lucca

sabato, 20 giugno 2020, 20:20

Ancora un gesto di solidarietà da parte della concessionaria Toyota di Guamo in questa fase di emergenza sanitaria. Già un mese e mezzo fa erano state assegnate due auto Toyota ibride ad altrettante associazioni di soccorso della provincia di Pisa e Livorno, questa volta la beneficiaria è stata la Croce Rossa di Lucca. Questa mattina Michele Serafini ha consegnato personalmente in comodato gratuito una Yaris ibrida alla CRI di Lucca: "E' nostro desiderio fare il possibile per sostenerla in questo periodo di lavoro straordinario relativo all’emergenza COVID-19. Si tratta di una iniziativa finalizzata a dare il nostro supporto alla comunità locale in questo periodo di crisi".