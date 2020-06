Cronaca



Da lunedì parte la scuola estiva Estalandia a S. Pietro a Vico e Saltocchio

sabato, 13 giugno 2020, 13:05

Per il sesto anno consecutivo riparte da lunedì la Scuola estiva Estalandia di S.Pietro a Vico del locale circolo Anspi che, oltre ad essere presente al centro sportivo dei Campini dietro la chiesa, si presenterà anche al centro parrocchiale di Saltocchio, grazie alla collaborazione con il Circolo Anspi S.Andrea e la parrocchia, avvalendosi delle scuole primarie di S.Pietro a Vico, Saltocchio e Ponte a Moriano.

Uno sforzo organizzativo notevole, in ottemperanza alle normative in vigore in tema di sicurezza e due formule di partenza distinte per ragazzi dai cinque ai quindici anni. Alla scuola potranno essere spesi i voucher comunali e il bonus inps per babysitter valido anche per i centri estivi.

A S.Pietro a Vico, si partirà subito con una settimana di rodaggio con le tradizionali attività artistiche, in cui i ragazzi si potranno cimentare nel canto, ballo e recitazione, oltre alle attività sportive e giochi nel rispetto delle norme in vigore. La scuola funzionerà dal lunedì al venerdì, dalle 8,000 la mattina alle 16,30 con possibilità anche di usufruire della sola mezza giornata.

A Saltocchio, invece, si partirà con tre giorni di “open day”, da lunedì a mercoledì prossimi, in cui i ragazzi saranno accolti gratuitamente, dalle otto di mattina alle 14 del pomeriggio, per permettere loro di prendere confidenza con il Centro sportivo e di conoscere lo staff, giovane e dinamico. Le famiglie potranno portare i ragazzi durante le tre mattine e lasciarli anche a pranzo.

Il pasto, infatti, sarà offerto gratuitamente dal Circolo Anspi e dalla parrocchia, basterà solo regolarizzare il tesseramento Anspi, per la copertura assicurativa, di sei euro. I ragazzi dovranno essere muniti di due mascherine, un quaderno e un astuccio con le matite e una borraccia di acqua. Ad entrambi i centri sportivi le iscrizioni saranno sempre aperte. Per informazioni chiamare al 338/9594025 o scrivere a estalandiaspv@gmail.com.