Cronaca



Ennesimo atto vandalico in via San Paolino

venerdì, 19 giugno 2020, 14:59

di barbara ghiselli

Ennesimo atto di vandalismo quello avvenuto la scorsa notte in via San Paolino. Ignoti hanno preso i fiori dai vasi accanto ai negozi della via, usati come ornamento, e li hanno gettati per terra. Hanno poi sradicato un olivo da un vaso e messo sopra un'altra pianta. Grande rabbia e sconcerto da parte dei commercianti e dei residenti della zona.



"E dire che siamo solo a giovedì, di solito cose del genere è più probabile che accadano durante il fine settimana", "Sempre la stessa storia: schiamazzi fino a tarda notte per non parlare dell'atto vandalico che ha subito giorni fa la cioccolateria in questa via, con la vetrina completamente sfondata". Questi sono solo alcuni dei commenti fatti dai commercianti e residenti della zona che fanno presente il degrado che trovano spesso al mattino quando alzano la saracinesca. Alcuni residenti segnalano, inoltre, che alcuni punti nelle vicinanze vengono usati come "bagni pubblici" a cielo aperto con conseguenti cattivi odori la mattina dopo. E non finisce qui, infatti, poco tempo fa venne rotto nella notte un tavolino di pietra alla pasticceria Taddeucci in piazza San Michele mentre in corte del Biancone furono trovati segni di una scazzottata , con tracce di sangue per terra e su un'auto parcheggiata lì vicino.



"Servono maggiori controlli – dichiarano in coro commercianti e residenti – così non possiamo andare più avanti".