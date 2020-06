Cronaca



Ex arredi Ristori, la soprintendente gioca a carte scoperte: doppio vincolo disgiunto

domenica, 14 giugno 2020, 17:40

di aldo grandi

Al nord, ma non solo, non amano avere gli anelli al naso. E lei, Angela Acordon, soprintendente per la provincia di Lucca e Massa Carrara deve aver cominciato a credere che a in terra lucchese c'è gente che pensa di essere più furba degli altri. A parte la sorpresa per un'amministrazione comunale che non ha mosso un dito né detto una parola - ma dove sono finiti il sindaco Tambellini e l'assessore al decoro urbano Gabriele Bove (ci scusiamo con Raspini ndr)? - ci sono poi le parti in causa.

Dopo aver annunciato di aver inviato la lettera di vincolo ai proprietari degli arredi ex Ristori - asportati dieci giorni fa dal fondo di via Fillungo - e alla famiglia Di Puccio titolare dell'immobile, il giorno successivo la soprintendente ha avuto la gradita sorpresa di ricevere, in mattinata, l'avvocato Della Nina che rappresenta e tutela immagine e interessi dei tre commercianti che hanno la proprietà dei mobili antichi e, nel primo pomeriggio, l'avvocato Sabrina Di Puccio che, con lo zio, ha ereditato dal padre il negozio.

Questa storia triste, invero, che rischia di far scomparire dalla faccia della Lucca commerciale una perla come era la ex profumeria Ristori fino a 15 giorni fa, è arrivata ad un punto nel quale le cose sono due: o le parti raggiungono un accordo e ripristinano la situazione originaria oppure sia gli arredi sia il fondo commerciale saranno sottoposti a vincolo dalla soprintendenza e, quindi, prima di ogni decisione di affittare gli uni e l'altro, sarà necessario ottenere il beneplacito della soprintendenza.

Un colpo magistrale da parte di Angela Acordon la quale, a inizio vicenda, si deve essere sentita un po' messa in mezzo come se tutti scaricassero su di lei e sul suo ufficio la responsabilità di una trasformazione che nessuno avrebbe voluto, ma che, alla fine, a tutti sembrava andare bene.

Apponendo il vincolo disgiunto la Cordon ha voluto richiamare, si fa per dire, alle proprie responsabilità sia i proprietari degli arredi sia la proprietà del fondo e gli effetti, pare, si sono già visti. Infatti, il negozio era prossimo ad essere nuovamente affittato, ma il vincolo della soprintendenza ha mandato tutto a monte. Quanto agli arredi, con il vincolo, non potranno essere messi da nessuna parte e, in sostanza, chi li ha non saprebbe cosa farsene.

La Cordon ha ricevuto cordialmente le due parti in gioco e le ha ascoltate con attenzione. Sembra che, a questo punto, sia soltanto una questione economica nel senso che chi possiede gli arredi, forse, vorrebbe cederli a pagamento o locarli, ma dall'altra parte, i Di Puccio, non si vuole finire in una sorta di asta al rialzo.

Così la soprintendenza, in attesa e sperando che la cosa si risolva amichevolmente tra i due contendenti, ha apposto il doppio vincolo disgiunto costringendo, così, i destinatari, a guardare in faccia la realtà. Brava la soprintendente e la consigliamo di andare avanti anche con altre situazioni analoghe qualora dovessero venire segnalate.

Adesso le due parti hanno 80 giorni per presentare ricorso contro le lettere della soprintendenza. Ovviamente se ciò non accadesse e Di Puccio e gli altri - Micheli, Amore e Toschi - raggiungessero una intesa, automaticamente Acordon invierebbe il fascicolo a chi di dovere e il vincolo diverrebbe esecutivo con la possibilità, immediata, di ripristinare la situazione originaria.

PS. A proposito: se qualcuno spera che noi ci dimentichiamo di questa storia, si sbaglia di grosso. Soprattutto si sbaglia la persona che ci ha telefonato intimandoci di non scrivere più una riga su questa vicenda perché, a suo avviso, lederebbe la sua immagine. Per ora non citiamo il suo nome e cognome. Per ora.