Fondazione Tobino festeggia i primi dieci anni a Maggiano

giovedì, 11 giugno 2020, 11:52

Esattamente dieci anni fa, l'11 giugno 2010, è stata inaugurata la sede della Fondazione Mario Tobino presso il complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. Lo ricorda la presidente Isabella Tobino. "Nell'anno del centenario della nascita dello psichiatra e scrittore Mario Tobino - la Fondazione si trasferì in Casa Medici, che ai tempi di funzionamento del manicomio ospitava l'alloggio dei medici e le due stanzette dove Tobino ha vissuto per quaranta anni. Da allora abbiamo dato portato avanti diverse iniziative per valorizzare l'opera dello scrittore e dello psichiatra, sempre molto amato dai suoi concittadini. Nel corso degli ultimi anni l'apertura dell'ex ospedale alle visite guidate è stata accolta con grande favore e molto presto, con gli accorgimenti previsti dalle normative sanitarie, riusciremo ad accogliere nuovamente tutti coloro che vorranno venire a trovarci."