Cronaca



Garby, partito il servizio decoro del centro storico

martedì, 9 giugno 2020, 14:45

È partito oggi il Servizio decoro nel centro storico, il nuovo progetto, organizzato da Sistema Ambiente su richiesta dell'amministrazione comunale, direttamente collegato alla pulizia e alla cura dei Garby, delle isole interrate e dei cestini presenti dentro le Mura. Lo scopo è semplice: tenere pulita la città e verificare che i cittadini utilizzino in modo corretto i Garby. Due operatori, dal lunedì alla domenica, dalle 6 alle 24, gireranno per il centro storico e controlleranno in modo specifico proprio i Garby, le isole ecologiche fuori terra. Sarà loro il compito di rimuovere i sacchetti abbandonati intorno ai contenitori o ai cestini e segnalare eventuali problemi, con il duplice intento di aumentare ulteriormente il decoro cittadino e contrastare attivamente la pratica incivile di chi abbandona rifiuti per strada.

"I Garby hanno comportato una vera e propria rivoluzione in centro storico - spiega l'assessore all'ambiente, Francesco Raspini -. Un cambiamento necessario che ci ha permesso di eliminare definitivamente la stenderia di sacchetti e di offrire un servizio ancora più di qualità e ancora più puntuale ai residenti: non esiste più il calendario, le persone possono conferire quando vogliono, i Garby sono dislocati in modo capillare, così che sia comodo raggiungerli e utilizzarli, insieme con le isole interrate. Oggi miglioriamo ulteriormente il progetto con l'introduzione del servizio decoro, che nasce proprio per tenere puliti i Garby e controllare che non si formino abbandoni nelle loro vicinanze. Allo stesso tempo continuiamo con i controlli della Polizia Municipale, proprio per scoraggiare i residenti ad abbandonare rifiuti. Sono tutte parti del medesimo progetto, che vuole rendere Lucca una città sempre più ecologica ed ecosostenibile, capace di raggiungere traguardi sempre più importanti per quanto riguarda la raccolta differenziata e impegnata a offrire ai cittadini servizi ancora più puntuali".

"I Garby stanno funzionando molto bene, i cittadini utilizzano le isole fuori terra, a volte ci segnalano alcuni problemi e noi interveniamo con tempestività - aggiunge la dirigente tecnica di Sistema Ambiente, Caterina Susini -. Siamo tornati a pieno regime anche con il personale e questo ci permette di intensificare i passaggi degli svuotamenti, soprattutto per quanto riguarda il multimateriale che tende a riempirsi più velocemente. Ogni Garby è direttamente collegato al tablet degli operatori: in questo modo il personale in servizio sa esattamente su quale Garby ci sia più urgenza di intervenire per andarlo a svuotare. Detto questo, però, mi preme ricordare ai residenti e alle utenze del centro storico due aspetti fondamentali: il vetro va conferito sfuso e va buttato nel contenitore dedicato. Non è possibile trovare bottiglie di vetro nei sacchetti del multimateriale, così come non va bene conferire il vetro chiuso nel sacchetto di plastica. È sufficiente recarsi alle isole con il sacchetto, rovesciarlo nell'apposito contenitore dedicato al vetro e poi riprendersi il sacchetto e riutilizzarlo per altri conferimenti oppure buttarlo direttamente nel Garby della plastica. Stessa accortezza bisogna averla per la carta: la carta va solo con la carta. Quindi possiamo gettarla sfusa, oppure chiusa in sacchetti di carta. Sono accorgimenti necessari per avere una raccolta differenziata di qualità e per abbattere i costi di smaltimento".

Per richieste di chiarimento, dubbi, ritiri della tessera o altre necessità è sempre possibile contattare Sistema Ambiente tramite i canali social (pagina Facebook e profilo Instagram); oppure per telefono: 0583.343645; 0583.33211; 800275445; email: infoa@sistemaambientelucca.it.

Ulteriori info anche sul sito: www.sistemaambientelucca.it.