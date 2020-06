Cronaca



Già arrivate 800 risposte al questionario “Lucca, come va?”

sabato, 20 giugno 2020, 16:10

Sono già arrivate 800 risposte al questionario “Lucca, come va?”, che raccoglie contributi, visioni e pareri sulla città, centro storico, quartieri periferici, frazioni e paesi, utili per disegnarne il futuro e per costruire il Piano operativo del Comune di Lucca.

Partecipare al questionario è ancora possibile: basta andare sul sito istituzionale del Comune di Lucca nella sezione Eventi, compilare le varie sezioni (in forma anonima) e dedicare in tutto 10-12 minuti di tempo per dare il proprio contributo a costruire la Lucca del futuro. Questo il link diretto al questionario: https://bit.ly/2XKamYP.

“Vogliamo stuzzicare i cittadini, avere il loro contributo, conoscere le loro idee, le loro visioni su Lucca e sulla società - commenta l’assessore all’urbanistica, Serena Mammini -. Stiamo cercando di raggiungere le persone con tutti gli strumenti a nostra disposizione: attraverso il questionario online, con i laboratori della partecipazione tenuti in videoconferenza, con la possibilità di inoltrare le proprie idee attraverso le piattaforme web. Vogliamo conoscere cosa pensano i lucchesi, di tutte le età, perché la città è di tutti e dovrà appartenere a ogni singolo cittadino sempre di più. Il Covid-19 ci conferma la necessità di ripensare il territorio attraverso quegli indirizzi e obiettivi espressi dal Piano strutturale: tra gli altri, il riuso, la sostenibilità, la coesione, la persona al centro delle scelte. Le nuove regole urbanistiche sono l’opportunità, per Lucca, di disegnare se stessa nell’era post-virus: un obiettivo che intendiamo raggiungere anche grazie al coinvolgimento diretto della popolazione”.

Il percorso partecipativo prosegue anche con due laboratori che si svolgeranno sempre attraverso una videoconferenza online. Dopo il successo del primo appuntamento, si riprende sabato 27 giugno, sempre dalle 10 alle 13, con l’incontro che interesserà i parchi territoriali e le aree naturalistiche. L'ultimo laboratorio (sabato 11 luglio, dalle 10 alle 13) riguarderà invece l'area dell'ex scalo merci e il mercato di Pulia. L'iscrizione, gratuita, è riservata a un massimo di 40 persone. L'iscrizione deve avvenire online a questo link: https://bit.ly/2TW5a2I.

VUOI LASCIARE UNA PROPOSTA? È possibile partecipare online al Piano Operativo che funge da strumento per trasformare in realtà le scelte definite dal Piano Strutturale. Per lasciare una proposta, un'opinione, un'idea per migliorare la città è possibile compilare il modulo online: http://www.comune.lucca.it/partecipazione_on_line.