Gli si getta tra le braccia e gli sfila il Rolex

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 29 giugno 2020, 12:28

Venerdì pomeriggio la Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino italiano, un insospettabile, Rossano Casali, 46 anni, per detenzione ai fini di spaccio

lunedì, 29 giugno 2020, 12:15

E' partita questa mattina la protesta, civile e pacifica, per i lavori che sono iniziati alla Montagnola a San Concordio. I comitati sono in agitazione, ma le persone come mai non sono scese in piazza?

domenica, 28 giugno 2020, 14:40

Notte movimentata per gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Massa, che hanno faticato non poco per dividere due gruppi, tutti giovani, con un’età compresa tra 17 e 21 anni: da una parte cinque ragazze e tre ragazzi tutti residenti in provincia di Lucca, dall’altra, quattro ragazzi dell’hinterland milanese,...

domenica, 28 giugno 2020, 12:09

A Lucca è stata elevata una sanzione amministrative per violazioni del regolamento urbano, che proibisce di andare in giro portando bottiglie di alcool dopo le 22, e una sanzione sarà elevata ad un noto market cittadino che ha venduto alcool da asporto dopo le 21, in violazione dell'ordinanza del sindaco

domenica, 28 giugno 2020, 11:57

Anche la Croce Rossa lucchese ha partecipato alla 'fiaccolata virtuale' per ricordare la Battaglia di Solferino (24 giugno 1859), culminata in un flashmob che si è svolto ieri pomeriggio in piazza Napoleone

sabato, 27 giugno 2020, 17:41

Dichiarati tre giorni di sciopero per i servizi in appalto di call center, front office e prenotazione telefonica del call center per tutta la provincia di Lucca