Cronaca



Il Teatro del Giglio si illumina per ricordare la Strage di Viareggio

giovedì, 18 giugno 2020, 17:13

Il comune di Lucca illuminerà il Teatro del Giglio per ricordare la Strage di Viareggio.

Ogni anno, per ricordare l'incidente ferroviario del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone, l'associazione dei familiari delle vittime, "Il mondo che vorrei", organizza iniziative istituzionali con cortei e cerimonie partecipate da numerosi cittadini e autorità. Quest'anno, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, l'associazione ha deciso di chiedere agli enti che vogliano aderire, di illuminare per il giorno del 29 giugno un monumento cittadino o un edificio con la proiezione del logo dell'associazione stessa.

"Ogni anno partecipiamo alla commemorazione delle vittime della Strage di Viareggio – commenta il sindaco Alessandro Tambellini – e anche quest'anno il Comune di Lucca non ha voluto far mancare la propria vicinanza alle famiglie colpite direttamente da questa terribile sciagura e alla comunità viareggina nel suo complesso, alla quale ci stringiamo in questi giorni di lutto. L'amministrazione comunale ha perciò deciso di aderire all'iniziativa proposta e dunque per tre giorni, dal 26 al 29 giugno, sulla facciata del teatro cittadino sarà visibile a tutti il logo dell'associazione "Il mondo che vorrei".