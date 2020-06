Cronaca



La scuola elementare di Vallebuia avrà il suo nuovo parcheggio

martedì, 9 giugno 2020, 14:34

La scuola elementare di Vallebuia avrà il suo parcheggio per l’inizio del nuovo anno scolastico. Sono infatti iniziati stamani (martedì 9 giugno) i lavori per la costruzione di una nuova area dedicata alla sosta, adiacente all’edificio scolastico che si trova in via della Billona.

“Si tratta di un’opera che dà risposta a quei cittadini che hanno preso parte al percorso dei lavori pubblici partecipati – spiega l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini – e che proprio a questo parcheggio hanno deciso di destinare 100.000 euro nel Bilancio del Comune. Andremo a realizzare una nuova area di sosta che metterà a disposizione circa 15 posti auto, di cui uno per disabili, e una fermata protetta per l’autobus, rendendo più agevole e sicura l’entrata e l’uscita dei bambini da scuola”.

L’intervento interessa un’area di complessivi 900 metri quadrati che si trova sul lato ovest di via della Billona, confinante sul lato nord con la scuola e attualmente raggiungibile solo attraverso una strada privata a servizio di un’azienda vicina. Di questi, circa 700 metri quadrati saranno destinati al parcheggio e alla viabilità d’accesso e 200 metri quadrati saranno lasciati a verde.

“L’intera area – spiega Marchini – è sottoposta a vincolo paesaggistico e l’intervento sarà effettuato in modo da salvaguardare al massimo il contesto ambientale. A questo riguardo saranno conservate ampie aree a verde, dove andremo a mettere a dimora nuovi alberi, seguendo in questo l’indirizzo generale che come amministrazione ci siamo dati, e cioè di prevedere, laddove è possibile, la piantumazione di nuove piante quando andiamo a realizzare opere pubbliche a servizio della comunità”.

Nel dettaglio, con i lavori attualmente in corso la via della Billona verrà allargata per realizzare un nuovo accesso all’area destinata a parcheggio. Il muro di contenimento del poggio verrà arretrato e sarà realizzato un apposito golfo per la fermata protetta del bus. Il poggio sarà ricostruito con un nuovo muretto di contenimento rivestito in pietra, che ricalcherà la tipologia di quelli già presenti nella zona. Tra la scarpata e l’area di sosta saranno messi a dimora sei nuovi alberi. Lungo la viabilità interna al parcheggio sarà costruito un marciapiede, che correrà lungo il lato della scuola. Il parcheggio sarà asfaltato e illuminato da quattro nuovi punti luce. Completeranno l’intervento la segnaletica verticale e orizzontale.

Il cantiere, aperto in questi giorni, dovrebbe chiudersi nei primi giorni di settembre, così da consegnare il nuovo parcheggio in corrispondenza dell’inizio del nuovo anno scolastico.