Cronaca



Lucchese ricevuta in comune. Tambellini: "Abbraccio dell'intera città alla squadra"

mercoledì, 17 giugno 2020, 17:35

Questo pomeriggio (17 giugno) a Palazzo Orsetti, il sindaco Alessandro Tambellini, assieme all'assessore allo sport Stefano Ragghianti e al presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, ha ricevuto una delegazione della Lucchese 1905, per festeggiare la recente promozione in serie C.

E' stata questa l'occasione non soltanto di ripercorrere le fasi salienti del campionato che ha visto la squadra cittadina protagonista fino alla brusca interruzione a causa dall'emergenza Covid, ma anche di guardare al futuro agonistico della Lucchese, che ha di fronte a sé nuove e stimolanti sfide.

All'appuntamento erano presenti i vertici della società, il presidente Bruno Russo, il direttore sportivo Daniele Deoma, il direttore generale Mario Santoro, l'amministratore delegato Alessandro Vichi; una rappresentanza dei giocatori, con il capocannoniere Michel Cruciani, assieme a Matteo Nolè e Maikol Benassi; il responsabile della comunicazione Duccio Casini.

"Non potendo organizzare una grande festa pubblica per questo importante traguardo – ha detto il sindaco Alessandro Tambellini al termine dell'incontro - , abbiamo voluto portare idealmente l'abbraccio della città alla squadra rossonera, che con la promozione e il conseguente ritorno al gioco di livello professionistico, siamo sicuri contribuirà a tenere alto il nome di Lucca. Si tratta di un importante segnale per la città, di fiducia e di ripresa. Da parte nostra – ha aggiunto Tambellini – ribadiamo la massima collaborazione per accelerare il più possibile la realizzazione degli interventi di adeguamento e restauro dello stadio Porta Elisa e il nostro impegno per far crescere il settore giovanile della squadra".

Al termine dell'incontro, scambio di doni fra l'amministrazione comunale e la Lucchese. Il sindaco Tambellini ha donato alla delegazione una litografia del Maestro lucchese Antonio Possenti, la squadra ha omaggiato il sindaco con una maglietta autografata dai giocatori, il gagliardetto e le mascherine ufficiali.