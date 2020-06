Movida da sballo, sette giovani sanzionati

Altri articoli in Cronaca

domenica, 21 giugno 2020, 17:55

Sono 30 le nuove nomine comunicate dall’arcivescovo Paolo Giulietti a parroci e comunità: 14 riguardano l’Area Pastorale Piana di Lucca, 4 l’Area Pastorale Valle del Serchio e 12 l’Area Pastorale Versilia

domenica, 21 giugno 2020, 17:31

In Toscana sono 10.210 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 8.750 (l’85,7% dei casi totali)

domenica, 21 giugno 2020, 11:09

Si è svolta ieri, presso il Supermercato Sigma di Segromigno in Monte, l'iniziativa "Pet Food Assistance" che, Anpana Lucca in collaborazione con Sigma, manda avanti da qualche anno per aiutare gli animali delle famiglie che, un po' per la crisi, un po' per il Covid-19, si trovano in situazioni di...

domenica, 21 giugno 2020, 10:15

I comitati avvertono: "Abbiamo già sopportato troppo a S.Concordio: d'ora innanzi bloccheremo i lavori"

sabato, 20 giugno 2020, 20:20

Ancora un gesto di solidarietà da parte della concessionaria Toyota di Guamo in questa fase di emergenza sanitaria

sabato, 20 giugno 2020, 17:09

Circa 600 le domande arrivate per richiedere l’abbattimento delle rette per iscrivere i propri figli ai centri estivi 2020. È un vero e proprio successo quello conseguito dal bando comunale, pubblicato dall’amministrazione Tambellini per permettere a quanti più ragazzi possibile di partecipare alle attività estive