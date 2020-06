Cronaca



Presentata la nuova raccolta differenziata nelle periferie lucchesi

giovedì, 18 giugno 2020, 15:41

di chiara grassini

Quali saranno le novità riguardanti la raccolta differenziata nelle periferie lucchesi? Per rispondere alla domanda partiamo dal primo punto: il bidoncino verde. Attualmente utilizzato per il multimateriale, dal 6 luglio sarà usato solo per il vetro, mentre il multimateriale leggero andrà buttato in un apposito sacchetto giallo. Tra le altre novità del Sistema Ambiente l'introduzione di tre diversi calendari ( giallo, rosso e blu) per macro-area in giorni e orari differenti per ritirare il materiale. E infine, come ultimo punto, le utenze domestiche e non che comprendono ristoranti, esercizi commerciali, grandi punti vendita, strutture ricettive, cliniche, strutture per anziani ecc.



Questo è quanto emerso nella tarda mattinata di oggi alla Casa della Memoria e della Pace presso le Mura Urbane, dove sono state presentate le novità della raccolta differenziata nelle periferie a partire dal 6 luglio. Sono intervenuti il presidente del Sistema Ambiente, Matteo Romani, la dirigente tecnica Caterina Susini e l' assessore comunale all'ambiente Francesco Raspini.



"E' un passo importante perché differenziare separatamente il vetro consente di compensare i maggiori costi. Suddividere in maniera diversificata i materiali permette di ridurre il carico dei singoli materiali " ha sottolineato Raspini in modo sintetico prima di passare la parola a Matteo Romani.



"Siamo sicuri che sia un ulteriore passo verso una raccolta rifiuti più evoluta e più vicina al cittadino. E' un piccolo cambiamento che va nell'ottica di una migliore sostenibilità ambientale" ha commentato il presidente.



Che cosa comporta la separazione plastica dal vetro? Con un linguaggio tecnico ma chiaro Caterina Susini ha riportato una serie di dati per comprendere meglio. "I risparmi ottenibili da questa separazione portano a Sistema Ambiente 700.000 euro in più rispetto ai ricavi del multimateriale pesante che oggi è pari a zero" ha detto mentre ha mostrato un campione di un bidoncino verde. "Dal 29 sarà possibile per quelle utenze alle quali è stato lasciato un avviso nella cassetta, ritirare in uno dei centri di raccolta ( o a Borgo Giannotti) in orari estesi di apertura. Ci saranno degli appositi gazebi molto ben individuati dove si trova un addetto in più" ha ribadito la dirigente tecnica.



Qui di seguito gli orari delle stazioni ecologiche a partire dal 29 giugno:



Sede di Borgo Giannotti: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18;

Stazione ecologica di Sant' Angelo in Campo: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18;

Stazione ecologica di Monte San Quirico:dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18;

Stazione ecologica di Mugnano: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18;

Stazione ecologica di Pontetetto: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13;

Alla sede del Sistema Ambiente e nei centri di raccolta, sempre a partire dal 29 giugno, sara possibile sostituire i bidoncini rotti.

Video Presentata la nuova raccolta differenziata nelle periferie lucchesi