Riprende da Nozzano il servizio della polizia municipale di prossimità

venerdì, 12 giugno 2020, 17:52

Sono ventotto le associazioni che hanno risposto al bando del Comune di Lucca per organizzare i centri estivi 2020. Le famiglie hanno tempo fino a domani, sabato 13 giugno, per richiedere i contributi e ottenere due settimane gratuite di iscrizione

venerdì, 12 giugno 2020, 16:14

Dopo il lockdown le cliniche non hanno ancora riaperto lasciando i clienti senza assistenza, pretendendo, però, i pagamenti delle rate per le cure non effettuate

venerdì, 12 giugno 2020, 16:05

Asl invia l’aggiornamento settimanale sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

venerdì, 12 giugno 2020, 16:02

La Provincia di Lucca avvierà a breve un percorso di confronto sulla scuola in vista della riapertura a settembre degli istituti superiori di cui è competente

venerdì, 12 giugno 2020, 15:31

Ieri sera, gli uomini delle volanti hanno arrestato due cittadini marocchini, Moustapha Bissalem, 38 anni e Anas Erraouy Anas, 30 anni, per rapina impropria alla Esselunga di San Concordio

venerdì, 12 giugno 2020, 14:03

Non si può non rimanere meravigliati, entrando nell'Oratorio degli Angeli Custodi e guardandoci attorno, soprattutto ora che, questo scrigno di architettura e pittura realizzato nella metà del Seicento, torna a disposizione del pubblico, dopo il restauro realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca