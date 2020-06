Cronaca



Rischia di annegare nel Serchio: salvato dai vigili del fuoco

venerdì, 19 giugno 2020, 18:09

di gabriele muratori

Un singolare incidente ha visto coinvolto, nel pomeriggio di oggi verso le 17, un giovane ragazzo che pare stesse facendo il bagno nel fiume Serchio, nelle acque antistanti la terrazza Petroni. Il giovane, dopo qualche bracciata, non sarebbe più riuscito a tornare a riva viste le forti correnti del fiume, ragion per cui, dai vari astanti sono stati avvertiti i vigili del fuoco.



Accorsi sul posto, i pompieri si sono diretti verso di lui con il gommone, ma nonostante tutto non sono riusciti ad avvicinarsi. È stato quindi allertato immediatamente un elicottero sempre dei vigili del fuoco proveniente dal comando di Arezzo, che assieme ai colleghi di Lucca e del Saf di Livorno, (soccorso Spleleo Alpino Fluviale), sono finalmente riusciti a raggiungere il ragazzo, che è stato poi verricellato e caricato dall'elicottero per poi essere disceso nel prato adiacente.



È intervenuta quindi un'ambulanza della Misericordia di Capannori per trasportare il ragazzo al pronto soccorso di Lucca in codice verde per gli accertamenti del caso.

