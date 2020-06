Cronaca



Ritrovato sano e salvo l'anziano disperso

mercoledì, 3 giugno 2020, 19:44

È stato ritrovato sano e salvo, verso le 17.30 di oggi pomeriggio, l'anziano signore, Vincenzo Salvetti, 78 anni, che si era disperso ieri sera nella folta boscaglia tra Chiatri e Stabbiano. Allertati i soccorsi dai parenti, visto che non aveva fatto ritorno nella serata, dalla mattinata di oggi vigili del fuoco e volontari della protezione civile si sono messi in moto per la ricerca. Dopo ore di percorsi trai sentieri, l'uomo, residente a Stabbiano, è stato ritrovato, ferito, spaventato, ma fortunatamente cosciente e vigile.