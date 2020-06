Rotary Club Lucca: Liban Varetti nuovo presidente

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 26 giugno 2020, 20:03

Sarà il 14 settembre il giorno in cui le studentesse e gli studenti italiani proveranno a tornare alla normalità, lentamente e nel rispetto delle norme pr prevenire la diffusione del CoVid-19. Ad annunciarlo in una conferenza stampa sono stati, nel pomeriggio odierno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la...

venerdì, 26 giugno 2020, 16:49

Il ventaglio donato da Arturo Toscanini a Elvira Bonturi da oggi in esposizione il Museo Casa Natale Giacomo Puccini. Il ventaglio è stato infatti consegnato ufficialmente al presidente della Fondazione Giacomo Puccini, Alessandro Tambellini da parte della famiglia Orlandini oggi pomeriggio (ndr venerdì 26 giugno) alla presenza della stampa

venerdì, 26 giugno 2020, 09:55

"La comunità scolastica ha bisogno di ripartire a settembre in presenza e senza didattica a distanza o forme miste in tutti gli ordini della scuola, perché senza una scuola non c'è politica, non c'è giustizia, non c'è uguaglianza, non c'è crescita né umana né economica"

giovedì, 25 giugno 2020, 18:55

Guardate l'immagine: dalle 10.30 di questa mattina il Fillungo, il cosiddetto salotto buono di Lucca - pensa te se era cattivo - si presentava così e alle 13 non era cambiato nulla

giovedì, 25 giugno 2020, 17:09

Le attività sono state effettuate in Milano, Roma, Varese e nelle province di Lucca e Massa Carrara ed hanno consentito di sottoporre a sequestro 53 rapporti finanziari, 21 partecipazioni societarie, un immobile e un’autovettura

giovedì, 25 giugno 2020, 14:54

Si è svolta questa mattina nel giardino di Villa Bottini la cerimonia di consegna dei contributi alle associazioni che si occupano della manutenzione dei 72 camposanti sparsi su tutto il territorio del Comune di Lucca