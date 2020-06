Cronaca



Sbanda con l'auto e abbatte il muro della scuola: paura a Sant'Alessio

sabato, 27 giugno 2020, 09:27

di aldo grandi

Arrabbiati. Molto. Moltissimo. Sono subito scesi in strada quando hanno avvertito un botto fortissimo. E si sono trovati davanti una scena incredibile. Una Fiat 500 di colore bianco aveva abbattuto, sulla via per Sant'Alessio, il muro di cinta delle ex scuole e, poi, aveva terminato la propria corsa nel fosso adiacente la strada. Al volante, un ragazzo che, fortunatamente, è uscito illeso dall'abitacolo.



Secondo una prima, sommaria, ricostruzione dell'incidente, la Fiat 500 procedeva, proveniente da Lucca, a velocità sostenuta quando, improvvisamente, ha sbandato invadendo l'altra corsia e schiantandosi contro il muro di cinta delle ex scuole elementari di Sant'Alessio.



"Andava velocissimo - dice una signora -. Ha perso il controllo ed è finito contro il muro. Chissà cosa sarebbe successo se fosse sopraggiunta, in quel momento, una macchina. Il sindaco, che abita proprio qua, non ha ancora messo un dosso per far rallentare i veicoli. Cosa dobbiamo aspettare?"



Sul posto è sopraggiunta una pattuglia della polizia. Gli agenti sono scesi e hanno chiesto i documenti al conducente e hanno effettuato gli esami necessari.