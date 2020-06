Cronaca



Scuola, nuova campanella dal 14 settembre

venerdì, 26 giugno 2020, 20:03

di lorenzo vannucci

Sarà il 14 settembre il giorno in cui le studentesse e gli studenti italiani proveranno a tornare alla normalità, lentamente e nel rispetto delle norme pr prevenire la diffusione del CoVid-19. Ad annunciarlo in una conferenza stampa sono stati, nel pomeriggio odierno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministro alla pubblica istruzione Lucia Azzolina.



"Vogliamo - ha detto il presidente Conte - investire per non lasciare indietro nessuno. Per questo sarà attivato un ulteriore miliardo da destinare a implementazioni tecnologiche da parte del Governo". Un miliardo che dovrà essere ricavato dal piano RecoveryzFound, in discussione, a livello comunitario, a metà luglio.



Nelle due settimane che precedono il 14 settembre le scuole potranno comunque riaprire ed ospitare in presenza i corsi di recupero. Scuole che vedranno un piano di assunzione generalizzato che coinvolgerà 50 mila docenti. Allo studio anche un aumento di stipendio stimato dagli ottanta ai cento euro mensili. "Sara necessario - hanno spiegato Conte ed Azzolina - individuare nuove strutture e nuovi spazi, anche in cinema, teatri e parchi". "Noi - ha poi detto il presidente del consiglio - siamo contro al fenomeno delle classi pollaio. Stiamo cercando soluzioni che arriveranno entro l'inizio dell'anno scolastico".